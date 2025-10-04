«Побойся Бога. Нам тоже нужно как-то выживать»: Алексей Панин* обратился к конкуренту Максиму Галкину**

Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) публично «обрушился» на Максима Галкина** (признан иноагентом на территории РФ) с обвинениями. Актер опубликовал в соцсети обращение, в котором заявил, что его концерт на Кипре под угрозой срыва из-за юмориста.

По словам Алексея Панина*, из-за активной рекламы выступлений Максима Галкина** в Лимасоле, запланированных на 22 и 23 октября, его собственный спектакль на Кипре может оказаться под угрозой срыва из-за низкой посещаемости. Уехавший из России актер отметил: ему и коллегам и так тяжело «выживать», работая за границей.

«Максим**, дорогой, пожалуйста, завязывай рекламировать свои концерты в Лимасоле, потому что, если дело так пойдет и дальше, то наш спектакль на Кипре, который должен пройти 16 октября, под угрозой срыва. Побойся Бога, пожалей других артистов, Макс**. Нам тоже нужно как-то выживать», — заявил Алексей Панин*.

Артист добавил, что аналогичная ситуация обстоит с концертами Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в Праге.

«Мало того, что Андрюха Данилко свинью подложил, - едет в Прагу 21 октября, а у нас в Праге 17-го, так еще и ты со своим Лимасолом», - возмутился актер.

Напомним, Алексей Панин* эмигрировал из России еще в 2020 году и сначала жил в Испании, а затем перебрался в США. Известный скандальным и провокационным поведением, артист неоднократно был оштрафован, его доставляли в дежурную часть, в психиатрическое отделение московской клиники с предварительным диагнозом «острое психотическое состояние». В 2024 году актера заочно арестовали по делу «об оправдании терроризма» и приговорили к шести годам колонии общего режима из-за ряда его публикаций в соцсетях.

Ранее Алексей Панин* признался, что в эмиграции ему приходится зарабатывать, развозя людям еду: «Деньги имеют свойство кончаться».

