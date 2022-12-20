Побои или неудачная операция? Поклонники заметили шрам на теле Анны Седоковой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вызывает восхищение у миллионов поклонников. Стройная шатенка носит откровенные наряды и часто снимает видео для личного микроблога. Недавно она показала кадры с отдыха с любимым мужем Янисом Тиммой. Внимательные фанаты разглядели на теле девушки шрам внушительных размеров.

Некоторые даже подумали, что это след от побоев, но многие сошлись во мнении, что это шрам после операции. В Сети давно ходят слухи, что певица худеет не с помощью изнурительных тренировок, а на столе пластического хирурга.

Главный врач клиники эстетической медицины, косметолог Екатерина Емельянова в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что после липосакции действительно может остаться круглый шрам.

«Есть специальная трубка — канюля — через которую хирург «откачивает» жировые отложения», – отметила специалист.