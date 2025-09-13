Поближе к себе: зачем Филипп Киркоров забрал детей из частной школы Дубая

В этом году певец Филипп Киркоров решил отправить детей в школу в России после учебы в Дубае. Близкие народного артиста говорят, что это решение он принял не просто так: король поп-эстрады якобы перевез наследников поближе к себе из-за проблем со здоровьем.

Весной исполнитель хита «Цвет настроения синий» получил ожог во время своего выступления. Рана долго не заживала, и во время обследования у певца обнаружили сахарный диабет. Артист прошел курс лечения, и ему стало легче, однако проблемы со здоровьем, как предупредили врачи, могут вернуться в любой момент.

«Поэтому он решил, пусть дети будут поближе. Сам-то он и не успел попрощаться с отцом. Я думаю, это было решающим в вопросе возвращения детей», — рассказал инсайдер Telegram-каналу «Свита короля».

Прошлый учебный год дети Филиппа провели в частной школе в Дубае. По данным СМИ, у дочки певца нередко возникали проблемы с дисциплиной, однако Киркоров не ругал ее и объяснял плохое поведение переходным возрастом.

У знаменитости есть двое детей от суррогатных матерей - дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Ранее экс-супруг Примадонны рассказал, что его дети обходятся без репетиторов. Алла-Виктория и Мартин быстро адаптировались к российской школе.