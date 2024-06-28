«Поблажек ей не было»: с какими оценками Камила Валиева окончила школу

Российская фигуристка Камила Валиева 28 июня получила аттестат и выпустилась из школы. Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, какие оценки были у спортсменки. В беседе с изданием Sport24 он отметил, что никаких поблажек для девушки не было.

«Сегодня уже вручили Камиле аттестат. Валиева закончила школу на хорошо и отлично, без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась», – заявил Лайшев.

Мужчина подчеркнул, что у тренера Этери Тутберидзе очень образованные и грамотные ученицы.

Президент Центра добавил, что Валиева уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера.

Напомним, что Камила Валиева попала в центр допингового скандала. В январе этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку виновной в употреблении допинга и вынес решение о дисквалификации. Теперь спортсменка сможет выступать на турнирах только после декабря 2025 года. Кроме того, ей запрещено тренироваться на государственных катках.

Из-за случившегося Валиева была лишена золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. А Сборная России переместилась на третье место, отдав серебро Японии, а золото – команде США.

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