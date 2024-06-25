«На достигнутом не остановлюсь»: Алина Загитова после обвинений в безграмотности решила поступать в магистратуру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом бакалавра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Спортсменка выразила желание поступать в магистратуру.

«Не хочу раскрывать все секреты. Думаю, поделюсь позже дальнейшими планами после получения диплома. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — приводит слова Загитовой Telegram-канал ВУЗа.

19 июня 22-летняя Алина на «отлично» защитила дипломную работу по теме «Продюсирование и культурная политика». Она обучалась на факультете журналистики.

В 2019 году Загитова приняла решение о приостановке спортивной карьеры, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее фигуристка Алина Загитова прокомментировала обвинения в безграмотности после интервью, в котором она произнесла слово «безызбежно». Она заявила, что без провалов нет развития человека.