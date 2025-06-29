Поблагодарил за семью и за сына: Александр Петров трепетно поздравил жену с днем рождения

Жене актера Александра Петрова исполнилось 24 года. Звезда телеэкранов опубликовал в соцсетях пост, посвященный праздничному событию, в котором признался ей в любви и поблагодарил за семью и за сына.

36-летний актер написал, что считает Викторию самой красивой женщиной на земле и до сих пор теряет от нее голову. Также Петров отметил ум девушки. Он признался, что часто проигрывает супруге в интеллектуальных играх. У пары подрастает сын, с которым, как выделил артист, домашнее задание будет делать самая умная мама.

«Самая красивая (каждый день восхищаюсь, еще больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и теряю голову — какая же ты красивая!). Самая умная (переиграть тебя в „4 в ряд“ невозможно, но зато очень понятно кто будет Федей делать „домашку“). Самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама», — заявил Александр.

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