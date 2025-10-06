Победивший рак иллюзионист Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз

Победивший рак экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов стал отцом в четвертый раз. Он впервые присутствовал на родах.

«Сегодня в нашей семье произошло настоящее чудо, которое может сотворить только любовь. В наш прекрасный мир сегодня пришел новый человек. Я в четвертый раз стал папой», - поделился иллюзионист в личном блоге.

По словам Сергея, он все время был рядом с женой Екатериной, держал ее за руку и много шутил.

«В операционную вошел со словами "куда ложиться?!", рассмешив не только свою любимую, но и врачей... Я многое повидал в своей жизни, но то, как появляется на свет ребенок, — впервые», - рассказал Сафронов.

Напомним, Сергей Сафронов воспитывает троих детей от разных браков. Двое старших наследников телеведущего живут с мамой в Англии. В 2017 году иллюзионист начал встречаться с ассистенткой Екатериной, а через год женился.

Три года назад у Сафронова выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров. Сергей прошел необходимое лечение и сейчас находится в ремиссии.

Ранее Сергей Сафронов впервые рассказал подробности конфликта с участницей «Битвы экстрасенсов» Алиной Вердиш. Несколько лет назад этот скандал стоил ему работы в шоу. Однако сейчас телеведущий ни о чем не жалеет. Он признался — женщина обвинила его во взяточничестве из-за мести.