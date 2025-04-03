Победителя «Танцев со звездами» Леденева арестовали из-за хищения 32 млн рублей

Октябрьский районный суд Иванова отправил под домашний арест учредителя ООО «Интертехника» и победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, Леденев проходит обвиняемым по делу о хищении средств у концерна «Калашников».

«Избрать Леденеву Алексею Сергеевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок по 12 мая 2025 года включительно», — приводит агентство цитату из судебного постановления.

Ледневу и его сообщнику вменяется причинение ущерба «Калашникову» на более чем 32 млн рублей.

Леденев известен также как спортсмен — он долго время занимался единоборствами и с 2000 по 2012 год был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо.

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