«Не было и не будет»: продюсер Фадеев заявил об отсутствии мирового успеха у «ВИА Гры»

Продюсер Максим Фадеев заявил, что мировой успех отличает группу Serebro от коллектива «ВИА Гра». Об этом звезда порассуждал в личном Telegram-канале в комментариях.

Напомним, что популярный артист часто делится своим мнением по поводу звезд шоу-бизнеса и знаменитых групп. Так, он сравнил сразу несколько женских коллективов – Serebro, «Тату» и «ВИА Гру». Оказалось, что именно Serebro выигрывает в сравнении. Кроме того мужчина поддержал поклонника, который назвал группу миксом из двух других.

«У Serebro было 5 мировых успехов. У «ВИА Гры» не было и не будет ни одного. А у «Тату» их было два. Поэтому оценку оригинальности группы дает зритель», — написал продюсер.

Также он рассказал, что выбирает участниц для групп не по пению и талантам. Ему куда более важнее эмоционально-человеческие качества претенденток.

«Если есть от человека определенная энергия, которую я могу понять — то этот человек может быть потенциальным участником группы. Но при этом он конечно же должен обладать всеми остальными качествами — музыканта. А ДНК кроется в выборе солисток», — порассуждал знаменитость.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске группы Serebro и представил солисток.