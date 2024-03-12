Победительница конкурса «Лидеры России» рассказала о выборе одежды на встречу с Путиным

Военная медсестра, получившая комплимент от президента России Владимира Путина, рассказала о выборе одежды на встречу с главой государства. Напомним, Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» поинтересовался, говорили ли девушке, что ей очень идет военная форма.

Медицинский работник отправилась в зону СВО добровольцем. После встречи с Путиным она ответила журналистам, сама ли подбирала одежду или надела, что выдали.

«Сама подбирала. Но у нас военная форма – все-таки мужская одежда. Достаточно тяжело подобрать на женскую фигуру. По большей части мы работаем в медицинской одежде. Иногда приходится надевать такую, но все равно нужно, чтобы было удобно», - сказала собеседница. Ее слова приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце февраля глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Актриса Виктория Тарасова обратила внимание на внешний вид президента и отметила его галстук «невероятной красоты».

Путин на мероприятии был в черном костюме и белой рубашке, а его галстук, отмечала Тарасова, «сегодня в тренде». Она призвала других мужчин брать пример с главы государства.