«Галстук невероятной красоты»: актриса Виктория Тарасова рассказала о внешнем виде Владимира Путина на послании
© Ivanov Sergey/East News
Актриса Виктория Тарасова рассказала о внешнем виде президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Она отметила галстук у главы государства «невероятной красоты».
Комментарий актрисы приводит сайт mk.ru.
Путин был в черном костюме и белоснежной рубашке, образ дополнял галстук фиолетового цвета. Звезда «Глухаря» считает, что «сегодня он устроил модный приговор для россиян».
«Галстук у Путина, конечно, невероятной красоты. Сегодня такой цвет в тренде. Приятно, что президент следит за модными тенденциями», - сказала Тарасова.
Актриса отмечает, что глава России «всегда одет с иголочки», и другим мужчинам следует брать с него пример – «одеваться так же стильно и с большим вкусом». В заключение актриса сказала, что «ни в одной другой стране мира нет такого президента».
Помимо внешности, актриса указала на «прекрасное чувство юмора» Путина.
Ранее блогер Настя Ивлеева сообщила, что впервые посмотрела послание Путина. Она пообещала голосовать за инициативы и проекты, озвученные президентом.