«Галстук невероятной красоты»: актриса Виктория Тарасова рассказала о внешнем виде Владимира Путина на послании

Актриса Виктория Тарасова рассказала о внешнем виде президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Она отметила галстук у главы государства «невероятной красоты».

Комментарий актрисы приводит сайт mk.ru.

Путин был в черном костюме и белоснежной рубашке, образ дополнял галстук фиолетового цвета. Звезда «Глухаря» считает, что «сегодня он устроил модный приговор для россиян».

«Галстук у Путина, конечно, невероятной красоты. Сегодня такой цвет в тренде. Приятно, что президент следит за модными тенденциями», - сказала Тарасова.