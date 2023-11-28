Победительница «Холостяка» с Егором Кридом Дарья Клюкина объявила о беременности. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Дарья Клюкина получила славу благодаря проекту «Холостяк». Девушка боролась за сердце Егора Крида и даже стала победительницей шоу. Однако Егору и Дарье не удалось создать семью: тогда артист обвинил ее в неискренности и в участии в шоу ради пиара.

4 года назад Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Как выяснилось, совсем скоро в их семье будет пополнение. О своей беременности Дарья сообщила в личном блоге. При этом будущая мама не стала раскрывать пол малыша и примерную дату родов.

К слову, на беременность Клюкиной отреагировала модель Анастасия Костенко, которая в скором времени родит четвертого ребенка. «Поздравляю тебя и твою семью! Легкой беременности и своевременных родов», — написала Костенко.

Ранее беременная четвертым ребенком Анастасия Костенко рассказала, почему часто рожает. Подробности смотрите в этой статье.