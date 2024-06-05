Победительница «Детского Евровидения» Мария Толмачева объявила о беременности

Победительница «Детского Евровидения» в 2006 году Мария Толмачева ждет первенца. Певица рассекретила беременность в личном блоге.

После внезапной популярности в юном возрасте артистка пропала из инфополя. Она решила посветить себя семье, а не сцене, и в возрасте 26-ти лет вышла замуж. Ее избранником стал мужчина по имени Сергей. Свадьбу отпраздновали в Курске.

Как оказалось, после торжества Мария забеременела, и уже совсем скоро она станет мамой. В социальной сети она опубликовала фото с заметно округлившимся животом.

«Новая глава нашей жизни», - кратко подписала снимок Толмачева.

Напомним, что на свадьбу Марии и Сергея были приглашены многие звезды, но побывать на ней смогли не все, так как она была организована не в Москве. Так, поздравления молодоженам прислали Анита Цой и Филипп Киркоров. Но больше всех на торжестве гостей растрогала сестра невесты. Она исполнила для пары песню.

К слову, сестры Толмачевы первое время пытались построить музыкальную карьеру после успеха на «Детском Евровидении». В 2014 году они даже попытались победить во взрослой версии конкурса. Но успех они не повторили.

Ранее певица Zivert опровергла слухи о беременности.