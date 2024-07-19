Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой заявил о скором рождении 9-го ребенка

Воспитывающий детей-вундеркиндов Евгений Тепляков заявил, что скоро вновь станет отцом. Это будет уже девятый ребенок в семье.

В июле этого года в Сети распространились кадры, на которых жена Теплякова была с округлившимся животом. Никаких пояснений супруги не дали, поэтому пользователи начали распространять слухи. В итоге главе семейства надоело читать неправду, поэтому он выступил с объявлением.

Евгений рассказал, что его супруга действительно находится в положении. И это их девятый малыш, а вовсе не десятый или сорок шестой, как некоторые предполагали.

«Ребят, мы ждет девятого ребенка, и он родится ну не знаю, когда — может быть, через месяц. И не распространяйте, пожалуйста, клевету», - заявил Тепляков на YouTube-канале.

Отметим, что семью Тепляковых нередко критикуют в Сети. Негативно высказываются даже известные люди, которые считают, что дети растут в плохих условиях, а жена Евгения все продолжает рожать. Также супругов упрекали за то, что они лишают несовершеннолетних детства, поэтому они и учатся быстрее сверстников.

Ранее 8-летняя Лейя Теплякова окончила школу и провела выпускной в компании с отцом.