Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой упал в обморок при съемке танцевальных сцен для клипа

Стало известно об инциденте с победителем шоу «Маска» Анатолием Цоем во время съемок клипа. Певец на несколько минут потерял сознание.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Цой упал в обморок на съемках клипа «Торнадо». Это случилось при записи танцевальных сцен.

Присутствующие не сразу поняли, что случилось. Некоторые подумали, что это часть сценария. Съемочная группа среагировала только когда увидела, что артист не реагирует на команды режиссера.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что попала в неприятную ситуацию в такси. В какой-то момент водитель потерял сознание. Перед этим он поскользнулся и упал, выйдя встречать ее у машины, при этом таксист сильно ударился, хотя и не попросил помощи. Актриса сильно испугалась, когда водитель, держа ногу на газе, потерял сознание. Он пришел в себя только с прибытием медиков. Артистка же признавалась, что у нее до сих пор дрожат руки.