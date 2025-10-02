НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2025, 18:38
1 мин.

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс рассказал о детях от возлюбленной «без способностей»

Экстрасенс Александр Шепс заявил, что надеется на рождение девочки и мальчика.
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс заявил, что мечтает о рождении девочки и мальчика. Ему неважно, будет ли девушка обладать экстрасенсорными способностями.

Шепс дал интервью Алене Жигаловой.

Он признался, что несмотря на неудачи в личной жизни, продолжает мечтать о достойной спутнице. Если отношения сложатся, Шепс хотел бы воспитать с девушкой двоих детей. Наличие экстрасенсорных способностей в избраннице для него не имеет значения. Главное, говорит маг, быть на одной волне.

«Все прекрасно! Мое сердце ждет любимую», - сказал Шепс в интервью.

Ранее сообщалось, что Олег Шепс перестал скрывать возлюбленную. Избранница Шепса-младшего работает фотографом, она родом из Тюмени.

