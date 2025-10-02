Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс рассказал о детях от возлюбленной «без способностей»
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс заявил, что мечтает о рождении девочки и мальчика. Ему неважно, будет ли девушка обладать экстрасенсорными способностями.
Шепс дал интервью Алене Жигаловой.
Он признался, что несмотря на неудачи в личной жизни, продолжает мечтать о достойной спутнице. Если отношения сложатся, Шепс хотел бы воспитать с девушкой двоих детей. Наличие экстрасенсорных способностей в избраннице для него не имеет значения. Главное, говорит маг, быть на одной волне.
«Все прекрасно! Мое сердце ждет любимую», - сказал Шепс в интервью.
Ранее сообщалось, что Олег Шепс перестал скрывать возлюбленную. Избранница Шепса-младшего работает фотографом, она родом из Тюмени.