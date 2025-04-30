Победитель «Маски» Вождь Александр Панайотов раскрыл секреты закулисья проекта

Певец Александр Панайотов стал победителем шоу «Маска». Весь сезон ему удавалось обводить жюри вокруг пальца, выступая в костюме Вождя. Однако главный приз артист мог и не получить, так как долгое время в принципе отказывался от съемок.

По признанию Александра, к нему приходили создатели шоу много раз, но он все время лишь отмахивался. Певец поделился, что немного боялся, так как не знал, удастся ли ему скрыть свой тембр голоса.

«Я немного переживал, что не справлюсь, поэтому не соглашался на участие долгое время. Наверное, в этом году наступил момент, когда я поверил в то, что смогу сделать эту работу на сто процентов», - рассказал артист в беседе со StarHit.

Также Александр переживал по поводу неудобства костюма. И выступать в образе действительно оказалось тяжело. На первых концертах у Панайотова даже были панические атаки, так как внутри маски было очень сложно дышать. Кроме того, костюм был достаточно тяжелый – оперение, которое надевалось сзади как рюкзак, весило больше 10-ти кг.

Но все эти трудности не мешали участникам подшучивать друг над другом и общаться, хоть и не раскрывая личности. Вождь, например, сблизился с Далматином. Также Александр рассказал, что в шутку повесил на своей гримерке табличку «Пещера вождя».

«Периодически туда заходили другие «маски» и оставляли свои записки под этой надписью. Это было очень мило. При этом мы общались только жестами, разговаривать нельзя было, поэтому мы безмолвно обменивались письмами и подарками», - отметил артист.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о сложностях съемок в шоу «Маска».