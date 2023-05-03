Победитель «Маски» Сергей Лазарев ответил на обвинения в обмане и доказал, что пел сам

В минувшие выходные зрители увидели долгожданный финал секретного шоу «Маска». До последнего выпуска дошли многие участники, но к победе смогли приблизиться двое – Мамонтенок и Скорпион. На протяжении всего четвертого сезона им удавалось путать членов жюри и при этом удивлять разнообразием вокальных номеров. В итоге судьи так и не смогли выбрать, кому отдать приз, поэтому впервые решили разделить первое место.

Как оказалось, все это время под масками скрывались Дима Билан и Сергей Лазарев. И хоть Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и Алексей Воробьев подозревали такой исход, но все равно это было крайне неожиданно, так как артисты меняли свои голоса до неузнаваемости. Причем если к Диме почти не было претензий со стороны зрителей, то вот Сергей подвергся после финала критике. Его обвинили в обмане, якобы на самом деле на сцене пел не он, а это является нарушением правил проекта.

Спустя несколько дней после завершения шоу Лазарев решил прокомментировать сложившуюся ситуацию и заявил, что знал о том, что люди не поверят ему. По словам певца, он много работал, чтобы переделывать свой голос, и специально снимал это на видео во время записи, чтобы потом предъявить в качестве доказательств.

Сергей опубликовал в блоге ролик, в котором репетировал один из номеров в студии. Там он у микрофона спел точно так, как и на сцене, тем самым развеяв слухи, что использовал программы для изменения вокала или же запись совсем другого человека.

«Я всегда записывал себя в студии на видео! Потому что знал: найдутся те, кто не поверит, что это я пою, начнут выдвигать теории заговоров. Работа в студии и поиск голоса — очень кропотливый труд! Нельзя выдавать себя ни интонацией, ни артикуляцией!» - сообщил артист.

Отметим, что Сергею действительно приходилось тщательно скрывать свою личность. Если главной проблемой Димы Билана был огромный жаркий и тяжелый костюм Мамонтенка, то для Лазарева – обтягивающая фигуру ткань, а также каблуки. В неудобной обуви ему приходилось не только уверенно ходить, но и прыгать, танцевать и даже бегать.

Ранее стало известно, куда уехал Сергей Лазарев сразу после финала «Маски».