Победитель «Голоса» Шувалов раскрыл отношения с Полиной Гагариной на премьере сериала: держал за талию

Победитель «Голоса» Богдан Шувалов рассказал об отношениях и возможном дуэте с Полиной Гагариной. Они пришли вместе на премьеру сериала и позировали, улыбаясь. Парень держал бывшую наставницу за талию.

Зрители популярного проекта не раз предполагали, что звезд связывает что-то большее, чем просто сотрудничество. Полина признавалась, что искренне полюбила Богдана, а он не переставал ею восхищаться. Оказалось, что после шоу они продолжают общаться, и не только. Об этом певец рассказал VOICE.

«Полина очень меня поддерживает. Приглашает на свои концерты. И на эту премьеру она меня пригласила. Она действительно продолжает быть моим наставником, у нас плотное сотрудничество. Возможно, спою с ней дуэтом», — поделился молодой человек.

Сама исполнительница не стала раскрывать подробности их сотрудничества, но выглядела счастливой. Интересно, что на премьере сериала «Красные линии», который является спин-оффом культовой ленты «Бывшие», Гагарина общалась со своим экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Напомним, что в браке с фотографом артистка родила дочь.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина дала откровенное интервью, где рассказала о разводах и воспитании детей. Кроме того, она подтвердила, что в их сотрудничество с продюсером Константином Меладзе влезла певица Вера Брежнева. Оказалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» вынудила мужчину разорвать рабочие отношения с Полиной.