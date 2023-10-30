Победитель «Фабрики звезд» Колдун рассказал о скандалах жены из-за поклонниц

Победитель музыкального конкурса «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун рассказал журналистам об отношениях со своей супругой Викторией. Оказалось, что иногда их семейное счастье подвергалось испытанию на прочность — жена исполнителя могла закатить скандал из-за поклонниц, передает Леди Mail.ru.

В прошлом, по словам исполнителя, избранница очень сильно переживала из-за его медийности. Девушке не давало покоя то, что ее возлюбленного окружают толпы поклонниц. Иногда она закатывала супругу скандалы. Однако со временем их количество снизилось, а Дмитрий своим поведением доказал, что Виктории на самом деле нечего опасаться. Артист признался в беседе с журналистами, что всегда хотел создать крепкую семьи и был не готов рисковать планами по ее созданию.

«Мои родители расстались, когда мне было шесть, и я тогда твердо решил, что создам крепкую семью во что бы то ни стало. У любого искушения есть цена — я ее платить не готов», — рассказал исполнитель.

Ранее Дмитрий Колдун поделился, как его исключили из крупного телешоу из-за звездной болезни. Теперь, по словам артиста, он ведет себя более скромно.