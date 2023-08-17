«Это может пробудить азарт»: психолог назвала роковую ошибку Лады Дэнс при защите от сталкера

Кроме того, сталкинг — это форма психологического насилия. Напоминайте себе о том, что вы не несете ответственности за действия злоумышленника. Решение о преследовании принимает насильник. Запомните, вашей вины в этом нет!

Также необходимо рассказать близким о происходящей ситуации, чтобы сталкер не попытался через них выйти с вами на контакт. Обратитесь в полицию и к юристу, чтобы была фиксация его поведения на юридическом уровне.

Как себя вести, если вы стали жертвой сталкера?

⁃ Позаботьтесь о физической и социальной безопасности. Установите новые пароли на социальные сети, старайтесь не оставаться в одиночестве;

⁃ сохраняйте подтверждение преследования: записки, сообщения, подарки.

⁃ не пытайтесь выходить на контакт с преследователем. Сталкеры психически нездоровые люди, и рациональные объяснения, диалоги ими могут восприниматься искаженно.

В беседе с журналистами Лада Дэнс и ее менеджер выдвинули встречные угрозы преследователю. Так, певица сообщила, что после выписки из больницы «разберется» с назойливым поклонником. Однако подобная фраза может стать для нее роковой.