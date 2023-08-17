«Это может пробудить азарт»: психолог назвала роковую ошибку Лады Дэнс при защите от сталкера
Психолог Корендясева назвала ошибку Дэнс, которая может спровоцировать сталкера .
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На долю певицы Лады Дэнс выпало множество испытаний. Не так давно артистка попала в ДТП, после которого она до сих пор не может восстановиться. Затем в СМИ появилась новость о том, что отвергнутый поклонник угрожает Ладе убийством. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, как певица может спастись от сталкера.
Сталкер — это преследователь, чьей жертвой может стать любой человек. Таким термином называют назойливого поклонника, бывшего возлюбленного, соседа, который давно за вами наблюдает.
Как спастись от сталкера?
«В первую очередь, необходимо избегать любого контакта с преследователем. Психика сталкеров работает некорректно, поэтому отказ или любую форму диалога он может воспринять как надежду. Не пытайтесь выстроить с ними диалог как со здоровыми людьми», — сообщила эксперт.
Екатерина Корендясева
Психолог
Кроме того, сталкинг — это форма психологического насилия. Напоминайте себе о том, что вы не несете ответственности за действия злоумышленника. Решение о преследовании принимает насильник. Запомните, вашей вины в этом нет!
Также необходимо рассказать близким о происходящей ситуации, чтобы сталкер не попытался через них выйти с вами на контакт. Обратитесь в полицию и к юристу, чтобы была фиксация его поведения на юридическом уровне.
Как себя вести, если вы стали жертвой сталкера?
⁃ Позаботьтесь о физической и социальной безопасности. Установите новые пароли на социальные сети, старайтесь не оставаться в одиночестве;
⁃ сохраняйте подтверждение преследования: записки, сообщения, подарки.
⁃ не пытайтесь выходить на контакт с преследователем. Сталкеры психически нездоровые люди, и рациональные объяснения, диалоги ими могут восприниматься искаженно.
В беседе с журналистами Лада Дэнс и ее менеджер выдвинули встречные угрозы преследователю. Так, певица сообщила, что после выписки из больницы «разберется» с назойливым поклонником. Однако подобная фраза может стать для нее роковой.
«Помощник певицы и сама Лада сделали довольно провокационные высказывания в сторону преследователей. Это может еще больше пробудить в них азарт. Их агрессивная реакция вполне объяснима. Из-за долгого психологического насилия у Дэнс выросли напряжение, уровень тревоги и беспокойства за свою безопасность. Агрессия — закономерный способ самозащиты. Но любая эмоциональная реакция в сторону сталкера — это позитивное подкрепление его поведения», — резюмировала психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог