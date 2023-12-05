Победитель детского «Голоса» Даня Плужников остался без денег из-за «подарка» экс-мэра Сочи

В 2016 году в шоу «Голос. Дети» участвовал Данил Плужников, который имеет нарушение роста костей — псевдоахондроплазию. Он сразу влюбил в себя членов жюри и зрителей, заняв первое место. Юный музыкант отправился в Сочи, где продолжил карьеру. Сейчас он находится в Москве, где семья Дани попала в неприятную ситуацию — с них требуют деньги за несуществующую квартиру.

Когда Данил победил на шоу «Голос. Дети», мэр Сочи подарил мальчику 32-метровую однушку в центре курорта. Но пока дом строился, чиновники решили, что такое жилище маловато для семьи, ведь юноше постоянно требуется помощь мамы и папы. В итоге мэр договорился с застройщиком, и Плужникову вручили ключи от 47-метровой квартиры на улице Лесной после огласки в СМИ, пишет Kp.ru.

Проблема была в том, что Даня уже тогда поступил в музыкальное училище в Москве. Он решил продать недвижимость, чтобы вложиться в ипотеку в столице, тем более, сочинские документы все были на руках.

«Мы пустили деньги от продажи квартиры в Сочи на первоначальный взнос по ипотеке. На квартиру в Блиново у нас были все документы, она была на нас и оформлена. Даня один жить не может, ему нужна постоянная помощь. Поэтому и мы с мужем переехали в Москву, чтобы помогать сыну», — рассказала мама Дани.

Все было хорошо, но осенью 2023 года у Плужникова и его родителей арестовали все счета из-за долга по ЖКХ в 120 тысяч рублей. Причем деньги просят за первые апартаменты, которые дали власти. Там семья Плужниковых никогда не жила, и у них нет на это жилье документов.

«Мы все деньги тратим на лечение Дани, у нас каждая копейка на счету», — сетует мать.

У семьи каждая копейка на счету. Только за 2021-2022 год Даня перенес более 11 операций, в этом году он проходит восстановительное лечение.

Плужниковы не понимают, откуда взялись их долги. Они утверждают, что регулярно платят взносы по ипотеке за квартиру в Москве. Управляющая компания того дома не выходит на связь и не пытается помочь с решением.

Ранее мы писали, что Данил Плужников провалил слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети».