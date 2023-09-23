Билан не повернулся: мальчика с редким генетическим заболеванием не взяли в «Голос»

Даниил Плужников провалил слепые прослушивания на шоу «Голос. Уже не дети», об этом сообщает Газета.Ru.

Юный Плужников стал победителем третьего сезона шоу «Голос. Дети» и стал одним из самых узнаваемых участников песенного конкурса. Тогда мальчик выиграл, будучи членом команды Димы Билана.

В этом году Даниил, которому исполнился 21 год, исполнил песню Uptown funk. Однако несмотря на шумную поддержку со стороны публики, к мальчику не повернулся ни один из четырех наставников.

Членам жюри пришлось оправдываться перед участником, когда они узнали Плужникова.

«Я не узнал твой голос, сразу видно: матереем, растем. Ты работаешь, делаешь и не останавливаешься, ведь ты — любимчик этого проекта. Ты удивляешь. И я рад этому», — сказал Дима Билан.

При этом наставники поинтересовались, как Даня себя чувствует. У подростка редкое генетическое заболевание «Спондилоэпифизарная дисплазия».

«Я занялся своим здоровьем, классно себя чувствую. Мне нравится, как сейчас у меня все происходит», — ответил участник.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина рассказала об участии 11-летней внучки Александры в «Голосе».