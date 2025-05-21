Победа Прилучного: Агата Муцениеце согласилась оставить сына Тимофея у отца

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают решать в суде, с кем останется жить их 12-летний сын Тимофей. Адвокат актера Оксана Даниелова рассказала, что в целом телеведущая не возражает, чтобы сын остался с отцом.

Очередное заседание по определению местожительства Тимофея состоялось в Головинском районном суде Москвы 21 мая. После адвокат звезды «Мажора» заявила, что Агата, кажется, приняла решение сына остаться у отца.

«Она, как я полагаю, не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Все доказательства собраны, следующее заседание назначено на 20 июня», — приводит слова защитницы Прилучного StarHit.

Оксана добавила, что мнение Тимофея осознано. Ребенок остается на связи с мамой, но Агата, по словам адвоката, якобы не проявляет инициативу по поводу встреч с наследником.

Напомним, сын звездной пары остался жить у отца в августе прошлого года. С тех пор Агата пытается вернуть ребенка домой, но Павел утверждает, что Тимофей сам принял решение переехать к нему и его новой супруге Зепюр Брутян.

Ранее сообщалось, что Тимофей перестал общаться с матерью из-за работы его родительницы. Якобы над ним смеялись подростки, которые увидели ролик с Агатой из кабаре.