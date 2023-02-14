«Победа»: Максим Галкин* показал, как живут его дети в Израиле

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) уже долгое время не проживает в нашей стране: вместе со своим семейством юморист перебрался в Израиль. Несмотря на этот факт, мужчина до сих пор является самой обсуждаемой персоной в России. Публике интересна не только новая жизнь телеведущего, но и новости о его детях. В День всех влюбленных Максим поделился трогательным видео с наследниками.

Так, его дети были увлечены одной занимательной игрой. У дочки Аллы Борисовны долгое время не получался желаемый результат, а вот Гарри с первого раза удалось выиграть.

«Да, я выиграл с первого раза. С вас сто долларов», — эмоционально выкрикнул мальчик.

На победу сына отреагировал и супруг Пугачевой. «Хоть и случайный результат , а сколько радости», — написал юморист в личном блоге.

К слову, многие фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию и заметили: даже вдали от родной страны дети знаменитостей вполне счастливы.

«Приятно, что Лиза не завидует, а тоже радуется. Пусть и в жизни так: побольше побед и случайных приятностей», — высказались подписчики.

Ранее Елизавета Арзамасова и Илья Авербух также поделились семейным видео и показали, как их пара отмечает 14 февраля. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ