«По всей видимости, сделано под заказ»: сколько стоит свадебное платье Насти Ивлеевой

Блогер Настя Ивлеева и ее муж Филипп Бегак сыграли свадьбу спустя полгода после росписи. В соцсетях они предстали перед подписчиками в белых нарядах. Организатор свадеб Наталья Волкова в беседе с «Абзацем» рассказала, сколько может стоит платье девушки.

По словам специалиста, цена на классическое платье составляет не менее 100 тысяч рублей. Что касается изделий, сшитых на заказ, как в случае с Анастасией, то тут стоимость может быть в несколько раз выше.

Также организатора свадьбы рассказала, что у обычного модельера платье будет дешевле, чем у именитого. Но звезды чаще всего обращаются к мастерам с репутацией.

«Классическое свадебное платье стоит не менее 100 тысяч. Здесь платье, по всей видимости, сделано под заказ. Оно стоит 250–300 тысяч. У обычного модельера можно приобрести и за 150, но звезды традиционно обращаются к именитым дизайнерам», — заявила Волкова.

Ранее сообщалось, что Ивлеева и Бегак для свадьбы сняли виллу в Крыму за 660 тысяч рублей. Пара просила самый дорогой вариант.