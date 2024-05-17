По урокам Кологривого: актриса Лиана Гриба во время драки покусала жену звезды «Постучись в мою дверь»

В истории с дракой на вечеринке сериала «Постучись в мою дверь в Москве» появляются все новые детали. Оказалось, что после драки жене актера Никиты Волкова врачи рекомендовали сделать прививку от столбняка, так как при нападении артистка Лиана Гриба ее покусала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на теле пострадавшей были не только ушибы, но и следы от зубов, а также царапины. У Елены пострадала голова, у нее обнаружили многочисленные синяки и ссадины на щеках и шее. Также, судя по следам, удары наносились и по животу женщины.

В больнице, узнав об укусе, рекомендовали жене актера сделать прививку от столбняка. Ей прописали обезболивающие и обработали все раны.

Напомним, что сама Лиана Гриба избиение отрицает. Она призналась, что конфликт действительно был, но его уладили. При этом Елена утверждает, что на самом деле все обычной ссорой не окончилось. По ее словам, актриса напала на нее на почве ревности после того, как пыталась убедить, якобы у нее и Никиты Волкова реальный роман. Жена звезды рассказала в полиции, что сначала Лиана вылила на нее вино, а затем в течение часа наносила ей удары руками и ногами.

Ранее появилась информация, что Николая Дроздова выписали из больницы после курса противоопухолевой терапии.