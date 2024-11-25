По трогательным кадрам видно, как скучает: Агата Муцениеце поделилась видео с сыном, живущим с отцом

Актриса Агата Муцениеце отпраздновала День матери, который отмечался 24 ноября, без сына, который сейчас живет с отцом. Звезда сериала «Закрытая школа» не скрывает, что скучает по Тимофею, и в очередной раз доказала это, опубликовав в соцсети трогательные архивные кадры с ребенком.

Агата Муцениеце сделала в личном блоге репост видео, которое смонтировали поклонники из ее фан-клуба. На архивных кадрах актриса проводит время вместе с 11-летним сыном и 8-летней дочерью Мией: они путешествуют, играют и смеются. Судя по всему, артистка до сих пор не смирилась с тем, что после ее суда с бывшим мужем Тимофей принял решение остаться жить с отцом.

Неизвестно, поздравил ли мальчик знаменитую маму лично, но, по всей вероятности, актриса отмечала праздник в компании дочери. Накануне Агата Муцениеце поделилась в соцсети кадрами, на которых Мия поздравила ее с Днем матери и подарила открытку с трогательными надписями о любви и свитер.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный даже спустя четыре года после развода продолжают публичные разбирательства. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства Тимофея и Мии. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь мальчик будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Агата Муцениеце утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце призналась, что не всегда была хорошей мамой для сына.