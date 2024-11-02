«По своей глупости»: Юлия Савичева призналась, что жалеет об уходе от мужа

Юлия Савичева откровенно высказалась об отношениях с супругом и призналась, что однажды она уходила из семьи, о чем очень жалеет.

Артистка появилась на одном из светских мероприятий, где ей удалось поразмышлять на тему разводов ее звездных коллег. По словам Юлии, трудно обсуждать такие события, когда не знаешь о том, что действительно происходило в той или иной семье. По этой причине певица не может никого осудить за принятое решение разойтись со второй половинкой.

Однако Савичева уверена, что дело доходит до разводов только в том случае, если супруги перестают слушать и слышать друг друга. Юлия вспомнила о своих кризисных моментах, которые возникали в браке с Александром Аршиновым. Артистка призналась, что старается обсуждать все ссоры и конфликты с супругом, чтобы не было плохого исхода, но это у нее получается не всегда.

Так, однажды Юлия, не сдержав эмоций, ушла из дома во время одной из разборок с мужем. Это было давно, но певица все еще испытывает чувство стыда за импульсивное решение.

«В наших отношениях тоже бывали кризисы, но тут важно не закапываться в себе, а обязательно сесть и поговорить. Мы постоянно так делаем, как бы тяжело ни было: со слезами, с криком. Но, главное, чтобы ребенок не слышал. У меня был даже момент, когда я по своей глупости и из-за эмоциональности ушла на какое-то время, но я уже жалею об этом миллион раз, это было неправильно», — призналась Савичева в беседе с изданием mk.ru.

Ранее мы писали о том, что Максим Фадеев высказался о вероятности травли Юлии Савичевой вслед за Глюкозой.