«По сути, ты просто теряешь себя»: пережившая развод певица Нюша откровенно рассказала о личной жизни

Пережившая развод певица Нюша откровенно рассказала в личном блоге, как выходила из созависимых отношений. Артистка призналась, что сконцентрировалась на себе и своей жизни.

Нюша рассказала, что у нее был опыт созависимых отношений, когда она в какой-то момент стала «жить жизнью» другого человека. Певица не стала раскрывать, о ком идет речь, но призналась, что ей помогла концентрация на себе.

«Я перемещала свое внимание максимально на себя, в свою жизнь. Потому что созависимые отношения — это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется. По сути, он просто теряет себя. И тут важно вспомнить какой ты, чего хочешь, какая твоя жизнь без этого человека, чем занимаешься, как выглядишь, куда ходишь, что тебе нравится и так далее», — поделилась Нюша.

Напомним, в 2024 году певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Ранее Нюша признавалась, что муж изменял ей, но она смогла его простить. Однако это не спасло семилетний брак пары. По словам знаменитости, этот период был «самым тяжелым» в ее жизни — она «переживала депрессию» и «собирала свой мир обратно». Артистка утверждала, что они с супругом уже давно разошлись и сохранили хорошие отношения. Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 6-летняя дочь Серафима-Симба и 3-летний сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша назвала свой развод кармой и заявила, что не жалеет о нем.