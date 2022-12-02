По стопам Шаляпина: Дава рассказал, как получил наслаждение с 67-летней Долиной

Популярный блогер, певец и экс-бойфренд телеведущей Ольги Бузовой – Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, рассказал о близком знакомстве с королевой джаза Ларисой Долиной. Молодой человек признался, что его всегда привлекала 67-летняя исполнительница.

Недавно артист исполнил свою мечту и записал совместный трек со звездой. Он признался, что был приятно удивлен, когда пообщался с Долиной. В беседе с «Super» Давид не смог скрыть своих чувств.

«Было настолько энергетически приятно находиться с этим великим человеком. Я получил огромное наслаждение даже от общения. Я понимаю, что там огромная душа, я слушал взахлеб все истории. Я проникся Ларисой Александровной. Влюблен», — откровенничал Дава.

Манукян не стал раскрывать все детали разговора с певицей, но по счастливому выражению его лица было понятно, что парень не врет.

Поклонники надеются, что дуэт выйдет перед Новым годом и переплюнет совместную песню Давы с Ольгой Бузовой «Мандаринка». Знаменитости записали ее еще во время отношений. Кто знает, возможно, работа с Долиной тоже приведет к чему-то большему.

Ранее мы писали о том, как внешний вид поседевшего Давы ужаснул поклонников.