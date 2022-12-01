Бузова довела: внешний вид поседевшего Давы ужаснул поклонников
Рэпера Давида Манукяна, который выступает под псевдонимом Дава, до сих пор ассоциируют с телеведущей Ольгой Бузовой. После расставания с артисткой мужчина продолжает активно заниматься творчеством и участвует в фотосессиях. Несколько минут назад он опубликовал видео, на котором появился с седыми волосами и бородой.
Исполнитель предстал резко постаревшим. На новых кадрах Давида практически невозможно узнать. Поклонники были в шоке от преображения знаменитости.
Несмотря на седину, Манукян остался в прекрасной физической форме. Он позировал в роскошном костюме и показался очень «сексуальном дедом». Пользователи Сети сразу поняли, что рэпер не поседел за одну секунду, а просто сделал грим. На это намекает вопрос артиста в соцсетях.
Соцсети Давида Манукяна
«К Новому году готовы?» – интересуется музыкант.
Видимо, Дава решил примерить образ Деда Мороза. Этот персонаж очень подходит мужчине, потому что он тоже любит делать подарки. Недавно он снялся в клипе своей юной коллеги Миланы на песню «Купи песика» и исполнил ее мечту. В конце съемок звезда вручил малышке маленького щенка.
Ранее мы писали, как экс-избранница Давида, Ольга Бузова поехала на свидание в образе путаны.