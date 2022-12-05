По стопам Пересильд: Ланская развелась с мужем и ушла к молодому любовнику

В последнее время у наших актрис появился тренд на молодого любовника. Сначала Юлия Пересильд представила публике избранника, который младше ее на 4 года. Теперь Валерия Ланская поделилась изменениями в личной жизни.

Как стало известно, 35-летняя девушка развелась со Стасом Ивановым. Вместе с ним они прожили 6 лет и даже успели стать счастливыми родителями. Тем не менее сохранить любовь супругам не удалось, зато после развода они остались в приятельских отношениях. Ланская заявила: бывший муж принимает активное участие в воспитании сына.

На этом сюрпризы от Валерии не закончились. Оказывается, звезда начала новую страницу жизни вместе с 31-летним актером Московского Театра Оперетты. Речь идет про Эдварда Голосного.

«Я люблю и любима», — резюмировала Ланская.

Ранее сообщалось о том, что Марат Башаров, избивавший своих жен, готовится к свадьбе с новой избранницей. Речь идет про Асю Борисову. Кажется, девушку не смущает сомнительная репутация мужчины. Подробности читайте в этой статье.