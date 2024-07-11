«По стопам отца»: Яна Рудковская решила вмешаться в жизнь принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Продюсер Яна Рудковская заинтересовалась жизнью британской королевской семьи и обсудила возможные измены принца Уильяма больной раком жене, Кейт Миддлтон.

Как заметила Рудковская, британские и часть американских СМИ удалили новости о том, что наследник престола тайно встречается с супругой маркиза Дэвида Чолмондели.

«Кстати, их семья живет по соседству с домом, в котором принц и принцесса Уэльские раньше проводили время за пределами Виндзорского замка», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она отметила, что всего исчезла 21 публикация о романе Уильяма и матери троих детей Роуз Чолмондели, поэтому королевскую семью обвинили в «покупке» прессы.

«Как бы он не пошел по стопам отца в этом плане», —заключила Рудковская.

Напомним, Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника во время операции по удалению матки в январе этого года.

Ранее члены королевской семьи стали почетными гостями концерта Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Однако на мероприятии не была замечена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Как оказалось, она осталась дома с шестилетним сыном Луи.