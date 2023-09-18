По стопам Киркорова: молодую жену Цекало подозревают в пластике ягодиц
Молодая жена Александра Цекало похвасталась большими ягодицами.
© Tarakanov Vadim/East News
Молодая супруга шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась большими ягодицами. Художница показала на фото изменившуюся фигуру и спровоцировала слухи о пластике. Об этом сообщает WomanHit.ru.
Поклонники давно отмечают, что у возлюбленной знаменитости роскошная фигура. На днях она опубликовала кадры, на которых покрасовалась со всех сторон. Дарина позировала в белой майке без бюстгальтера и в черной облегающей юбке, которая подчеркнула ее выдающиеся формы.
«Когда дьявол не может дозвониться до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы», – подписала снимки художница.
Поклонники девушки заметили, что ее ягодицы стали больше. Но не всем понравились изменения во внешности избранницы Цекало. Некоторые даже оскорбительно высказались в адрес брюнетки.
«Прям Ким Кардашьян», «Подушку безопасности себе сделала», «Ну реально выглядит ужасно», «Кентавр», — написали в комментариях.
Напомним, что продюсер давно не живет в России. Еще несколько лет назад он оборвал все связи со страной и переехал в США. Там он хорошо живет с молодой и сексапильной красавицей Дариной, которая ведет личный блог и рассказывает о своем творчестве. Часто она делится пикантными фотографиями.
Ранее мы писали о том, как молодую жену Александра Цекало назвали жертвой пластики из-за «провалившегося носа» на фото.