По стопам Киркорова: молодую жену Цекало подозревают в пластике ягодиц

Молодая супруга шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась большими ягодицами. Художница показала на фото изменившуюся фигуру и спровоцировала слухи о пластике. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Поклонники давно отмечают, что у возлюбленной знаменитости роскошная фигура. На днях она опубликовала кадры, на которых покрасовалась со всех сторон. Дарина позировала в белой майке без бюстгальтера и в черной облегающей юбке, которая подчеркнула ее выдающиеся формы.

«Когда дьявол не может дозвониться до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы», – подписала снимки художница.

Поклонники девушки заметили, что ее ягодицы стали больше. Но не всем понравились изменения во внешности избранницы Цекало. Некоторые даже оскорбительно высказались в адрес брюнетки.

«Прям Ким Кардашьян», «Подушку безопасности себе сделала», «Ну реально выглядит ужасно», «Кентавр», — написали в комментариях.