НАШ ШОУБИЗ
15:27, 18 сентября 2023
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По стопам Киркорова: молодую жену Цекало подозревают в пластике ягодиц

Молодая жена Александра Цекало похвасталась большими ягодицами.

По стопам Киркорова: молодую жену Цекало подозревают в пластике ягодиц

© Tarakanov Vadim/East News

Молодая супруга шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась большими ягодицами. Художница показала на фото изменившуюся фигуру и спровоцировала слухи о пластике. Об этом сообщает WomanHit.ru.

Поклонники давно отмечают, что у возлюбленной знаменитости роскошная фигура. На днях она опубликовала кадры, на которых покрасовалась со всех сторон. Дарина позировала в белой майке без бюстгальтера и в черной облегающей юбке, которая подчеркнула ее выдающиеся формы.

«Когда дьявол не может дозвониться до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы», – подписала снимки художница.

Поклонники девушки заметили, что ее ягодицы стали больше. Но не всем понравились изменения во внешности избранницы Цекало. Некоторые даже оскорбительно высказались в адрес брюнетки.

«Прям Ким Кардашьян», «Подушку безопасности себе сделала», «Ну реально выглядит ужасно», «Кентавр», — написали в комментариях.

По стопам Киркорова: молодую жену Цекало подозревают в пластике ягодиц

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что продюсер давно не живет в России. Еще несколько лет назад он оборвал все связи со страной и переехал в США. Там он хорошо живет с молодой и сексапильной красавицей Дариной, которая ведет личный блог и рассказывает о своем творчестве. Часто она делится пикантными фотографиями.

Ранее мы писали о том, как молодую жену Александра Цекало назвали жертвой пластики из-за «провалившегося носа» на фото.

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