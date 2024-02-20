По семейному признаку: раскрыта причина отмены концертов Кристины Орбакайте

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменяют из-за поведения ее матери, певицы Аллы Пугачевой. Такое мнение высказал заслуженный артист России Денис Майданов.

48-летний певец отметил, что, как правило, концерты у звезд отменяют, когда не продается зал, или зритель просто не хочет идти на мероприятие.

«Но это прямая реакция зрителей на поведение мамы, разумеется, которая назвала там быдлом. Потом сказала, что быдло „это не те, а вот эти вот“. Ну, „не совсем верно поняли“. Ну, в целом это, видимо, по семейному признаку народ выносит такие вердикты», — цитирует Майданова NEWS.ru.

Музыкант согласился с тем, что в этом случае дочь отвечает за мать: именно поэтому россияне не хотят покупать билеты на концерт Орбакайте, уверен он. При этом официально выступления певицы никто не отменял. Но если это произошло, значит есть на то причины.

Отметим, что гастроли артистки отменили во Владивостоке, Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске и еще нескольких городах страны.

Ранее музыкальный обозреватель Евгений Бабичев объяснил требования россиян отменить концерты Кристины Орбакайте. По его словам, главная причина недовольства зрителей заключается в том, что певица живет в США, а зарабатывает в России.