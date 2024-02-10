Критик Бабичев объяснил, почему в России отменили выступления Орбакайте. Об этом сообщает NEWS.ru.

Музыкальный обозреватель Евгений Бабичев объяснил требования россиян отменить концерты Кристины Орбакайте. По его словам, главная причина недовольства зрителей заключается в том, что певица живет в США, а зарабатывает в России.

«Сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать», — рассказал он.

По словам Бабичева, некоторые активисты озабочены безбедной жизнью российских артистов за границей.

«Как так можно пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — объяснил позицию он.

Ранее мы писали о том, что мэра Москвы просят отменить концерт 52-летней певицы Кристины Орбакайте.