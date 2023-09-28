По сей день не оправился от болезни: актер Воробьев продолжает ощущать последствия страшного ДТП

Актер Алексей Воробьев продолжает восстанавливаться после страшной аварии, которая произошла в Лос-Анджелесе в 2013 году. Сразу после ДТП у звезды случился инсульт. Его последствия до сих пор вызывают неудобства, но артист научился с ними жить, передает WomanHit.ru.

Воробьев продолжает работать, несмотря на проблемы со здоровьем. Его продуктивность, кажется, даже увеличилась. В графике у звезды записи песен, съемки в кино, участие в различных ток-шоу.

Тем не менее последствия обширного инсульта дают о себе знать, как бы артист не старался забыть сложный период из жизни. Поэтому Воробьев был вынужден адаптироваться к новым условиям.

«Какая-то другая часть мозга взяла на себя те функции, за которые раньше отвечали погибшие клетки правого полушария, так что я иногда как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы», — поделился сравнением Алексей.

В сложившейся ситуации актер не сконцентрирован исключительно на минусах. Он рассказал, как последствия инсульта помогли ему в съемочном процессе. Например, по словам Воробьева, низкая чувствительность в левой стороне тела не позволяла боли от осколка в руке мешать работе.

Ранее актера застали в объятиях блогерши Еленой Сажиной. При этом у инфлюенсера есть муж и две дочери.