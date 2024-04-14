По самым скромным подсчетам: певица Жасмин потратила 10 млн рублей на свадьбу сына

В жизни певицы Жасмин произошло радостное событие. Михаил, сын артистки от первого брака, женился на фигуристке Еве Хачатурян. Праздничное мероприятие, по скромным оценкам корреспондентов передачи «Ты не поверишь!» на НТВ, обошлось знаменитости в 10 миллионов рублей.

Свадьба проходила в одном из ресторанов Москвы. На нее были приглашены не только родственники, но и звезды российского шоу-бизнеса. Так, на мероприятии заметили продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию. Они подарили молодоженам деньги.

Кроме того, поздравить Михаила с Евой пришел король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В качестве подарка он преподнес 40-минутное выступление и букет цветов. А в финале продемонстрировал гостям новые татуировки и пресс.

Гости сидели в зале, украшенном живыми цветами — розами и гортензиями. А свадебное меню было наполнено различными деликатесами.

Ранее сообщалось, что 46-летняя Жасмин мечтает обрести внуков. По словам певицы, она хочет стать молодой бабушкой.