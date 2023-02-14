«По разным причинам вынуждены расстаться»: Юлия Высоцкая вышла на связь с неожиданным признанием

49-летняя актриса Юлия Высоцкая назвала 14 февраля Днем Большой Любви. При этом артистка неожиданно заговорила о разбитых сердцах и истории Ромео и Джульетты.

По мнению Высоцкой, День святого Валентина – это не обязательно «нежно-розовая картинка с сердечками». Она поразмышляла, что сложно представить чувства сильнее, чем у Ромео и Джульетты.

«По разным причинам: они вынуждены были расстаться или кого-то из них просто не стало», - написала Высоцкая в Telegram.

Для актрисы День всех влюбленных – «это про большую любовь». Высоцкая опубликовала снимок с мужем Андреем Кончаловским на морской прогулке. Несмотря на брызги воды и перекошенные на снимке лица, пара выглядит счастливой.

«Я предлагаю праздновать сегодня… День Большой Любви», - подписала актриса. Высоцкая рассказала, что праздновать будет «простывшей, измученной» на сцене театра Моссовета.

Ранее сообщалось о дорогом подарке Сергея Глушко певице Наташе Королевой на 14 февраля.