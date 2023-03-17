По примеру сестры: брат Чулпан Хаматовой спровоцировал скандал в «Современнике»

Чулпан Хаматова уже больше года живет за границей и после всех своих скандальных высказываний возвращаться не собирается. Правда, у актрисы в России осталась семья и в том числе брат, который тоже является артистом. В отличие от родственницы, Шамиль никак свою позицию не афишировал и продолжал работать в московском театре «Современник». Вот только плачевный опыт сестры его, по всей видимости, ничему не научил, и он захотел повторить ее судьбу.

Недавно появилась информация, что актер решил усидеть на двух стульях – и в России остаться хорошим, и в зарубежных театрах появиться. Вот только это обернулось настоящим скандалом. Выяснилось, что Шамиль задействован в постановке Артура Соломонова о жизни Иосифа Сталина «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Показ спектакля должен состояться в Риге и при этом в труппе числятся в основном артисты, эмигрировавшие из страны.

По информации СМИ, главную роль исполнит Александр Филиппенко, а Шамиль будет одним из главных действующих лиц. При этом, по слухам, вырученные деньги брат Хаматовой собирался передать недружественной с Россией стране. Все это спровоцировало громкий скандал, который «Современник» пока никак не хочет комментировать. Актер по-прежнему числится в труппе, вот только больше никакой информации директор театра Юрий Кравец давать не захотел.

Осведомленный источник сообщил, что руководство «Современника» все еще не приняло окончательного решения по брату Хаматовой, однако в ближайшее время в постановках он участвовать не будет. Отстранение объясняют тем, что он будет работать за границей.

Напомним, что сестра Шамиля Чулпан сейчас находится не в самом лучшем положении, так как испытывает большие трудности с работой. Сейчас она готова выступать где угодно и перед кем угодно. Так, совсем скоро она отправится в Дубай, где будет читать монологи на русском языке перед россиянами. Цены на билеты стартуют от восьми тысяч рублей.