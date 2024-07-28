По примеру Глюкозы: Глеб Самойлов едва не сорвал концерт в Красноярске

В Красноярске проходит фестиваль «Небофест», на котором выступил экс-фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов. Однако музыкант не смог допеть до конца.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 53-летний Самойлов вышел на сцену с программой «Агата Кристи 35 на бис». На выступление музыкант не опоздал, но надолго его не хватило. В середине он растерялся, а к концу уже совсем не мог петь.

В итоге «Ковер-вертолет» допевал гитарист. При этом музыкант отыграл 40-минутную программу, несмотря на проблемы с голосом.

Ранее красноярцы стали свидетелями скандального выступления певицы Глюкозы, которая дала концерт в честь Дня металлурга. Исполнительница удивила публику своим поведением. По словам очевидцев и судя по видео, распространившихся в соцсетях, звезда не попадала под фонограмму, еле разговаривала и трогала себя за неприличные места.

После Глюкоза объяснила неадекватное поведение на сцене действием антидепрессантов, которые ей назначил специалист для лечения панических атак, появившихся после смерти бабушки.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» предрек исполнительнице конец карьеры. Он назвал ее «убогой певичкой» после выступления в Красноярске.