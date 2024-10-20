«По причине нехватки денег»: адвокат Успенской ответила на заявления дочери певицы об изнасиловании

Адвокат Любови Успенской посоветовала дочери певицы обратиться в полицию. Об этом сообщает StarHit.

На днях дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина объяснила журналистам свой внезапный отъезд из России. По словам девушки, она улетела, потому что ее мать специально поместила ее в реабилитационный центр для наркозависимых, где ее изнасиловали. Плаксина заявила, что певица знала о том, что ее насиловали во время лечения, однако предпочла эту тему не поднимать.

«Она просто приехала со своим Александром Салоном. Это ее директор, чьими руками все это творится. Она — как бы мозг операции, а он — руки операции», — рассказывала она.

На эти обвинения ответила адвокат Успенской Елена Сенина. Она посоветовала обращаться дочери певицы в правоохранительные органы.

«Она должна идти не на телевидение, а в правоохранительные органы. Но она не идет. Из этого следует только одно — это очередное интервью, данное в состоянии измененного сознания по причине нехватки свободных денег», — заявила Сенина.

Юрист добавила, что Плаксина не первый раз попадает в подобные истории.

«Мы уже не раз сталкивались с тем, что Таню используют в „нужный момент“, а потом она отказывается от своих слов. Это все уже выглядит как сюжет притчи о мальчике и волке. Что было с Таней без опеки Любы — нам тоже всем известно», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская потратила на пластику 8 миллионов рублей.