Хирург заявил, что Любовь Успенская потратила на пластику 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Пластический хирург Денис Агапов рассказал, к каким хирургическим вмешательствам могла прибегнуть Любовь Успенская. По его словам, 70-летняя певица сделала верхнюю блефаропластику, так как у нее отсутствует нависшее веко, и еще целый ряд операций.

«Видно, что выполнена ринопластика, открытый вариант, булхорн, подтяжка нижних двух третей лица. Заметны признаки установленных нитей в шею. У нее большое количество геля во всех местах: навскидку, наверное, миллилитров 40 в лице есть», — рассказал он.

По мнению Агапова, Успенская могла потратить на операции суммарно 8 миллионов рублей.

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