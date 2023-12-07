«По политическим причинам»: Ханна объяснила, почему рожала второго ребенка не в России

Певица Ханна рассказала, что рожала второго ребенка в Дубае из-за патриотизма, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

9 февраля 2023 году у певицы Ханны и музыкального продюсера Пашу родился второй ребенок — дочь Камилла. Если первая дочь родилась у супругов в США, то на этот раз они решили ехать в Дубай на роды. Сначала свое решение рожать на территории ОАЭ Ханна объяснила патриотизмом.

«Я патриот, второго ребенка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай», — объясняла она.

Однако когда аудитория в соцсетях объяснила, что такое патриотизм, Ханна решила объясниться более развернуто.

«По политическим причинам второго я не захотела рожать в Америке. Но я очень хотела, чтобы малыш появился на свет в тепле, и чтобы мне на последних месяцах беременности было комфортно. Поскольку в Москве в январе и феврале холодно, мы поехали в Дубай, это близко и нет никаких противоречий», — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что Ханна и Пашу крестили дочь Камиллу в День матери.