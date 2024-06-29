«По показаниям было кесарево сечение»: певица Мария Зайцева раскрыла, почему ее дочь родилась раньше срока

Экс-солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева откровенно рассказала о разводе с бывшим мужем, певцом Алексеем Гоманом, и родах. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка призналась, что ее дочь появилась на свет раньше срока.

Мария Зайцева состояла в браке с Алексеем Гоманом с 2009 по 2013 год. В 2012 году у пары родилась дочь Александрина. Певица рассказала, что ее экс-супруг не присутствовал при рождении дочери, но находился за дверью операционной. Однако, по признанию артистки, их ребенок родился раньше срока.

«У меня идеально проходила вся беременность, Александрина в какой-то момент решила не переворачиваться, плюс у нее было тройное обвитие. Поэтому по показаниям у меня было кесарево сечение, но Сандра родилась чуть раньше времени, но не сильно раньше, 38-я неделя», — поделилась Мария Зайцева.

Артисты развелись всего спустя год после рождения дочери, однако, по их словам, они расстались без скандалов и смогли сохранить дружеские отношения. Более того, Мария Зайцева и Алексей Гоман время от времени выступают вместе в различных музыкальных проектах.

Певица отметила, что с легкостью перенесла развод с отцом своей дочери, и ей даже не понадобилась поддержка.

«У меня не было какого-то морального потрясения от развода. Мы с Лешей в приподнятом веселом настроении шли расписываться и в таком же приподнятом настроении шли разводиться. В вопросе наших отношений и развода у меня не было такого, что меня кто-то поддерживал, просто потому что я была в абсолютно нормальном моральном состоянии», — призналась артистка.

Ранее сообщалось о том, что Мария Зайцева рассказала об отношении к браку после развода.