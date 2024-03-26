По неизвестным причинам: в Барнауле отменили выступление певицы Лолиты Милявской

Поклонники творчества певицы Лолиты Милявской в Барнауле не смогут попасть на ее концерт 29 марта. Выступление известной российской исполнительницы отменили по неизвестным причинам. Информация об этом появилась на сайте по продаже билетов.

Певица должна была выйти на сцену ДК Мостостроителей в эту пятницу. Зрителям обещали «двухчасовое очень личное общение с артисткой», в ходе которого планировалось исполнение хитов. Однако по неизвестным причинам мероприятие отменили.

При этом Лолита не единственная, чье выступление не состоится в Барнауле в ближайшее время. Также, согласно данным площадки, были отменены концерты группы Reflex и Вики Цыгановой, запланированные на 26 марта и 6 апреля соответственно. А выступление Олега Газманова, назначенное на 28 марта, перенесли.

Ранее певец Григорий Лепс отреагировал на возвращение Лолиты на сцену. Он заявил, что рад возобновлению концертной деятельности коллеги.