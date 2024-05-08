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Опубликовано 08 мая 2024, 20:01
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«По настоянию врачей»: что происходит с Юрием Куклачевым, которому поставили пять стентов

Представитель Куклачева заявила, что после выписки артист не отправится работать.
«По настоянию врачей»: что происходит с Юрием Куклачевым, которому поставили пять стентов

© Strunin Andrey/East News

Артист цирка Юрий Куклачев после выписки из больницы не сразу отправится работать. По настоянию врачей он некоторое время проведет дома.

О состоянии здоровья дрессировщика рассказала его представитель, пиар-директор Ольга.

По ее словам, Куклачева выпишут 13 мая.

«Однако это не означает, что он тут же отправится работать. По настоянию врачей Юрий Дмитриевич будет находиться дома как минимум еще неделю и, конечно, под присмотром своей семьи», - сообщила Ольга сайту mk.ru.

Артист уже «активничает» и строит «творческие планы». Куклачев не представляет себя без выступлений, отметила представитель и напомнила об отмене его гастролей.

Напомним, дрессировщика госпитализировали 12 апреля – в день рождения. Ему провели операцию, установили пять стентов. Во время манипуляций у артиста останавливалось сердце.

Ранее сообщалось, что у Куклачева пока отобрали телефон из-за постоянных звонков. После выписки близкие думали отправить его в санаторий.

Источник фото:Strunin Andrey/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
куклачев юрий
больница
госпитализация