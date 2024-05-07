Дрессировщика Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госпитализированного 12 апреля Юрия Куклачева не спешат выписывать. По данным журналистов, врачи планировали отпустить из больницы дрессировщика еще на Пасху, но из-за активности и грандиозных планов, Куклачева пока решено оставить под наблюдением врачей до 13 мая.

Сейчас артист чувствует себя хорошо, он уже планирует провести пресс-конференцию и несколько рабочих встреч. Близкие Куклачева сначала хотели отправить его на реабилитацию в санаторий, но потом решили, что артист отдохнет дома.

Отмечается, что из-за регулярных звонков у Куклачева пока отобрали телефон.

Напомним, Юрий Куклачев попал в больницу с инфарктом передней стенки миокарда. Ему стало плохо во время концерта в честь его 75-летия.

Ранее мы писали о том, что Юрий Куклачев записал видеообращение из больницы.