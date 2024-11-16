«По нашей вине»: умерла коза Джигана и Оксаны Самойловой в деревне

Оксана Самойлова рассказала о смерти домашней козы в личном блоге. Блогерша поделилась, что чувствует личную ответственность за смерть животного.

Блогерша вместе с семьей стали участниками нового в реалити-шоу «Большое переселение», в рамках которого они оказалась в деревне. Звездная пара с детьми поселились в доме у семьи Морозовых, а те переехали в особняк Джигана. Пока звезды пытаются справиться с реалиями деревенской жизни, Морозовы стараются привыкнуть к роскошной жизни, где у них даже есть не только няни, но и личные ассистенты.

В рамках данного проекта Самойлова и Джиган столкнулись с различными трудностями физического и психологического характера. Они распределили обязанности между всеми членами семьи.

Сама Самойлова взяла на себя уборку дома, где смогла отмыть холодильник и привести в порядок веранду. Кроме того, она решила заняться и скотом, а именно козами, курами и кроликами. С этим ей помогает и Джиган. Когда рэпер отправился подоить козу, он обнаружил, что та мертва. Однако причина неизвестна.

Самойлова призналась, что ей было трудно справиться с этой потерей. По словам Оксаны, она чувствует вину за произошедшее и не знает, как рассказать о смерти козы детям и хозяевам дома.

«Это была такая милая маленькая козочка. Как будто бы это произошло по нашей вине», — разоткровенничалась Оксана.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова и Джиган создали аккаунт в соцсети своей козе Мими.